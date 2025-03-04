ZEYNEP BASTIK VE SERKAY TÜTÜNCÜ’NÜN BALI TATİLİ GÜNDEMDE!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü, aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Çift, son olarak egzotik tatil destinasyonlarından biri olan Bali‘ye giderek romantik anlarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan kareler, takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, ikiliye destek mesajları yağdı.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren Serkay Tütüncü’ye özel bir doğum günü kutlaması yapan Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin” notunu düştü. Romantik paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bali’nin eşsiz doğasında tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, havuz başında ve tropikal manzaralar eşliğinde çekilen fotoğraflarını da sevenleriyle paylaştı. Tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi.

HAYRANLARDAN DESTEK MESAJLARI

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün aşk dolu paylaşımlarına hayranlarından olumlu yorumlar geldi. İkilinin uyumlu olduklarını belirten takipçiler, “Mutluluğunuz daim olsun”, “Çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarla desteklerini gösterdi.

Bastık ve Tütüncü, daha önce de birlikte çıktıkları tatillerle gündeme gelmiş, samimi kareleriyle hayranlarını mest etmişti. Çiftin, yaz sezonunda farklı destinasyonlarda tatil yapmaya devam edeceği konuşuluyor.

SEVGİLERİNİ AÇIKÇA PAYLAŞIYORLAR

Özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, ilişkilerini doğal bir şekilde sürdürüyor. Her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren Bastık ve Tütüncü, romantik anlarını sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bali tatili ile bir kez daha magazin gündemine oturan ünlü çiftin, ilerleyen günlerde ne gibi sürprizlerle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusu.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/