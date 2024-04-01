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Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi: Kaçmadan tutuklansın

Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi: Kaçmadan tutuklansın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 16:56

Şarkıcı Demet Akalın eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir’in duruşmasının başladığı gün sosyal medyada bir mesaj paylaştı.

9 Temmuz’da Beykoz’da otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki gencin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık‘ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı mahkeme basın ve izleyicilere kapalı yapıldı.

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Dün yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir’e tepki göstermişti.

Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

Ölümlü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir ile ilgili yorum yaptı. Akalın paylaşımında “Artık hakkaten sinir uçlarımızla oynanıyo!! İyi değiliz!! Adalet adalet adalet!! Kaçmadan tutuklansın #kınık” yazdı.

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