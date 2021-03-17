Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”

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Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”

Şarkıcı Zerrin Özer yıllar önce konuk olduğu “Yasemin’in Penceresinden” programında gözyaşlarıyla ‘Ağabeyim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’ itirafında bulunmuştu.

Konuk olduğu YouTube programında yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası gündeme gelince Özer, “Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Amerika’da şatolar aldı. Ama biz ne beş kuruş ne bir şey. En çok satan iki albüm yaptı, fareler geziniyordu ofisinde.

Bir gün bu olay başıma gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye… Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyordum.” ifadelerini kullandı.