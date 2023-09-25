Bir dönem dizilerin ‘kötü kadın’ıydı

Emekli manken, ‘Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?’ sorusuna ise gülerek, “Söke söke aldım oyunculuğu” yanıtını verdi. Kavruk, “Ekran güzel kadın ve yakışıklı erkek istiyor çoğunlukla. İstisnalar, kadiye bozmaz. Güzelliğiyle ön planda olmayan çok başarılı oyuncular da var tabii. Oyunculuğu sadece bu işin eğitimini almış kişiler yapmalı diye bir zorunluluk yok. Çünkü yapımcılar da zaten öyle değil. Dolayısıyla bu kendi içinde bir sarmal hale gelmiş durumda” dedi. 2000’de ‘Derman Bey’de Kadir İnanır ile kamera karşısına geçen Özgül Kavruk, ardından ‘Böyle mi Olacaktı’, ‘Gurbet Kadını’, ‘Doktorlar’ ve ‘Sakarya Fırat’ dizilerinde canlandırdığı ‘kötü kadın’ karakterleriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti.