Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

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Oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğulu, ‘Geçirgen bağırsak sendromu’ teşhisi koyulan ve zor günler geçiren eşi Neslihan Atagül’ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım” dedi

Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Doğulu, “Yapımını üstlendiğim iki, üç filmim var. Sinemaların açılmasını bekliyorum. Sinemaların açılması ile yayınlayacağım” dedi.

“NESLİHAN GAYET İYİ”

39 yaşındaki oynucu, eşi Neslihan Atagül’ün sağlık durumu soran muhabirlere, “Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım. Onun boş zamanlarında ben, benim boş zamanımda o çalışıyor. Böyle bir denge kurduk” yanıtını verdi.