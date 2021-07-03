HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Kadir Doğulu: Neslihan tatilde

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kadir Doğulu: Neslihan tatilde
19 views
03 Temmuz 2021 - 11:38
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğulu, ‘Geçirgen bağırsak sendromu’ teşhisi koyulan ve zor günler geçiren eşi Neslihan Atagül’ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım” dedi

Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Doğulu, “Yapımını üstlendiğim iki, üç filmim var. Sinemaların açılmasını bekliyorum. Sinemaların açılması ile yayınlayacağım” dedi.

“NESLİHAN GAYET İYİ”

39 yaşındaki oynucu, eşi Neslihan Atagül’ün sağlık durumu soran muhabirlere, “Neslihan çok şükür gayet iyi, ailecek tatile gittiler. Ben işlerden dolayı katılamadım. Onun boş zamanlarında ben, benim boş zamanımda o çalışıyor. Böyle bir denge kurduk” yanıtını verdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcu Biricik’in kız kıza tatiliBurcu Biricik’in kız kıza tatili
Saplantılı adam, yaşlı kadını öldürdüSaplantılı adam, yaşlı kadını öldürdü
Zülfü Livaneli: CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şartZülfü Livaneli: CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart
Boğaç Aksoy’dan Sevindiren HaberBoğaç Aksoy’dan Sevindiren Haber
İlayda Alişan’dan Bikinili Paylaşımİlayda Alişan’dan Bikinili Paylaşım
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilere özel uygulamayı duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadir Doğulu: Neslihan tatilde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Biricik’in kız kıza tatili
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saplantılı adam, yaşlı kadını öldürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zülfü Livaneli: CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaç Aksoy’dan Sevindiren Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlayda Alişan’dan Bikinili Paylaşım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’ndan Manidar Paylaşım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Emeklilere özel uygulamayı duyurduTemmuz 3, 2021-11:44 am
Kadir Doğulu: Neslihan tatildeTemmuz 3, 2021-11:38 am
Burcu Biricik’in kız kıza tatiliTemmuz 3, 2021-11:19 am
Saplantılı adam, yaşlı kadını öldürdüTemmuz 3, 2021-11:07 am
Zülfü Livaneli: CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şartTemmuz 3, 2021-11:01 am
Boğaç Aksoy’dan Sevindiren HaberTemmuz 3, 2021-10:56 am
İlayda Alişan’dan Bikinili PaylaşımTemmuz 3, 2021-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.