GÜLÇİN ERGÜL GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

2000’li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Hepsi’nin eski üyesi Gülçin Ergül, katıldığı bir programda grubun dağılma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır merak edilen ayrılık sürecine dair çarpıcı detaylar veren Ergül, yanlış anlaşılmalar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

Hepsi Grubu Nasıl Kuruldu?

Gülçin Ergül, Hepsi grubunun kuruluş sürecine dair ilk kez bu kadar açık konuştu. Annesinin kendisini dansçı olarak görmek istediğini belirten Ergül, grup üyesi Cemre Kemer’in de bu projeye katılmak istediğini ve annesinin menajerlik görevini üstlendiğini söyledi.

Bu süreçte ekip içerisinde birçok değişim yaşandığını belirten Ergül, “Çalışmalara başladık, gelenler ve gidenler oldu” diyerek Hepsi’nin başlangıç sürecine dair önemli detayları paylaştı.

Hepsi Grubu Neden Dağıldı?

Hepsi grubunun dağılma sürecinde büyük yankı uyandıran ayrılığı hakkında konuşan Ergül, yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beni en çok zorlayan şey yanlış algılanmak oldu. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım ve bu, kariyerimde de zorlayıcı bir süreç yarattı.”

Ayrıca, o dönem yaşanan dava süreçleri nedeniyle açıklama yapamadığını ve grup arkadaşları hakkında konuşmaktan kaçındığını söyledi. “O dönemde sessiz kaldım, çünkü dava süreci vardı. Arkadaşlarım hakkında olumsuz konuşmak istemedim” diyerek sürecin kendisini ne kadar zorladığını dile getirdi.

2014’te Bir Araya Geldiler Ama…

Hepsi grubunun hayranlarını heyecanlandıracak bir detayı da paylaşan Gülçin Ergül, 2014 yılında grup üyeleriyle yeniden bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlıklar nedeniyle tekrar bir arada olamadıklarını söyledi.

“2014’te bir buluşma yaptık. Bunu kimse bilmiyor. Ancak bu buluşmada anlaşmazlık yaşadık ve kavga ettik. O yüzden bir araya gelmek artık çok zor.”

Bu açıklama, Hepsi grubunun neden tekrar birleşmediğine dair soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Medya ve Kamuoyu Baskısı

Hepsi grubunun dağılma sürecinde medya ve kamuoyunun etkisinin büyük olduğunu söyleyen Ergül, magazin basınının kendisini yanlış lanse ettiğini belirtti.

“Ben bir şeyi istemediğimde, arkamdan magazin aracılığıyla ‘egoist’ gibi ifadeler kullanıldı. Bu bana saldırgan bir tutum gibi geldi ve kesinlikle hak etmediğim bir durumdu.”

Bu süreçte yaşadığı duygusal zorlukları gözyaşları içinde anlatan Ergül, medyanın sanatçılar üzerindeki baskısının yıpratıcı olduğunu ifade etti.

Gülçin Ergül’ün Açıklamalarına Gelen Tepkiler

Gülçin Ergül’ün açıklamaları, Hepsi hayranları ve müzik severler arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, “Grup neden dağıldı?” sorusuna nihayet yanıt bulduğunu belirtti. Bazı hayranlar, Hepsi’nin bir gün yeniden birleşmesini umut ettiklerini dile getirirken, bazıları da “Artık geri dönüş mümkün değil” yorumlarında bulundu.

HEPSİ GRUBU’NUN BİR ARAYA GELMESİ MÜMKÜN MÜ?

Gülçin Ergül’ün açıklamaları, Hepsi grubunun dağılma sürecindeki yanlış anlaşılmaları ve perde arkasındaki gerçekleri gözler önüne serdi. 2014’te yapılan buluşmaya rağmen yaşanan anlaşmazlıklar ve kavgalar, grubun tekrar birleşmesini imkânsız hale getirdi.

Hepsi grubunun tekrar bir araya gelip gelmeyeceği hala merak konusu olsa da, Ergül’ün sözleri bu ihtimalin çok düşük olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com