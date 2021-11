Ebru Şallı’ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş’a hapis şoku

Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyordu.