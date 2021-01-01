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Ebru Şallı’ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş’a hapis şoku

Ebru Şallı’ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş’a hapis şoku
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17 Kasım 2021 - 14:42

Ebru Şallı’ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş’a hapis şoku

Manken Ebru Şallı’nın eşi ünlü iş insanı Uğur Akkuş’un cezası belli oldu.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 1

Türkiye’de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş’un 2011’de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıktı.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 2

 Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 3

Kuveytli iş insanlarının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, “İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle” dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 4

İddianameden: Söz konusu iddiaların ticari yönüyle irdelendiği soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş’un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 5

Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyordu.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 6

Akkuş ile ilgili iddiaları ilk kez 17 Ocak 2018’de Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşımıştı. Dilek Güngör yazısında Akkuş’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürmüştü.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 7

Bu sayede de Kuveytlilerin 20 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen yazıda Kuveytli yatırımcılara dönük danışmanlık şirketi sahibi olan Uğur Akkuş’un, Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah’ın Türkiye’deki danışmanı olduğunun da altı çizilmişti.

Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 8
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 9
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 10
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 11
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 12
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 13
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 14
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 15
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 16
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 17
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 18
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 19
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 20
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 21
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 22
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 23
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 24
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 25
Ebru Şallı'ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku - Sayfa 26
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