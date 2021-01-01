Ebru Şallı’ya kötü haber! İş insanı eşi Uğur Akkuş’a hapis şoku

Akkuş ile ilgili iddiaları ilk kez 17 Ocak 2018’de Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşımıştı. Dilek Güngör yazısında Akkuş’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürmüştü.