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Berfu-Eser Yenenler’in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar…

Berfu-Eser Yenenler’in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar…
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29 Haziran 2022 - 14:36

BKM Mutfak tarafından hazırlanan “Çok güzel hareketler bunlar”da yer almasıyla yıldızı parlayan, sonrasında show programı sunan Eser Yenenler 2019 yılında tescilli güzel Berfu Yenenler ile hayatını birleştirmiş, mutluluklarını oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak için Kemerburgaz’da, orman içinde lüks bir eve taşınmış, kiranın 4 katına çıkması sebebiyle taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü çift yaşadıkları olayları anlattı..

Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 1

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen eğlence programı “Çok güzel hareketler bunlar”da yer almasıyla şöhret kapısını aralayan, sonrasında talk show programı sunan, sahne tozunu yutan Eser Yenenler 2019 yılında, 2015 Türkiye güzellerinden Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 2

Ünlü çift mutluluklarını oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak hem de oğullarının doğa ile baş başa yaşaması için Kemerburgaz’da, orman içinde lüks bir eve taşınmış, kiranın 4 katına çıkması sebebiyle taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü çift herkesin hayalini kurduğu o ev için           “Canlı gibiydi, tilkiler geldi, eşek arıları yuva yaptı” dedi.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 3

Şehirden uzaklaşmak için… 

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey’i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz’da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 4

Böyle bir evde yaşamak kolay değil

Geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalan Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 5

Mutlu bir evlilik sürdürüyorlar

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey’i kucaklarına alırken, 2021’de de ikinci oğulları Mete’ye kavuşmuştu.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 6

Orman içinde bir eve taşınmışlardı

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey’i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz’da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 7

Taşınmak zorunda kalmışlardı

Ancak ünlü çift geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalmıştı.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 8

İlginç olaylar yaşadılar

Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 9

Sanıldığı kadar kolay değil

2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, herkesin rüyasını süsleyen kütük evlerde yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 10

Berfu Yenenler şöyle konuştu:

“İlk bir sene çok güzel geçti. Ardından ev bizi çok mutsuz etmeye başladı.” dedi.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 11

“Ev canlı gibiydi…”

Yenenler ev ile ilgili “Masrafı fazlaydı. Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu.” dedi.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 12

“Tilkiler geldi, eşek arıları yuva yaptı…”

Sözlerine devam eden Yenenler “Yangın çıktı, evi yarasalar bastı, tilkiler geldi, bacaya eşek arıları yuva yaptı. Evin camları kırıldı, kalorifer düştü, tesisat patladı.” dedi.

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 13

Büyük macera yaşadılar

Yenenler “Bu arada biz yokken esrarengiz birisi de eve girmiş. Çok korktuk, büyük maceraydı”

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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 14
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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 15
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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 16
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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 17
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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 18
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Berfu-Eser Yenenler'in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar... - Sayfa 19

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