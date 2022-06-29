Berfu-Eser Yenenler’in korku filmlerini aratmayan evi! Bakın neler yaşamışlar…

BKM Mutfak tarafından hazırlanan “Çok güzel hareketler bunlar”da yer almasıyla yıldızı parlayan, sonrasında show programı sunan Eser Yenenler 2019 yılında tescilli güzel Berfu Yenenler ile hayatını birleştirmiş, mutluluklarını oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak için Kemerburgaz’da, orman içinde lüks bir eve taşınmış, kiranın 4 katına çıkması sebebiyle taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü çift yaşadıkları olayları anlattı..

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen eğlence programı “Çok güzel hareketler bunlar”da yer almasıyla şöhret kapısını aralayan, sonrasında talk show programı sunan, sahne tozunu yutan Eser Yenenler 2019 yılında, 2015 Türkiye güzellerinden Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü çift mutluluklarını oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı. Pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak hem de oğullarının doğa ile baş başa yaşaması için Kemerburgaz’da, orman içinde lüks bir eve taşınmış, kiranın 4 katına çıkması sebebiyle taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü çift herkesin hayalini kurduğu o ev için “Canlı gibiydi, tilkiler geldi, eşek arıları yuva yaptı” dedi.

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Şehirden uzaklaşmak için… Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey’i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz’da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Böyle bir evde yaşamak kolay değil Geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalan Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı.

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Mutlu bir evlilik sürdürüyorlar Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey’i kucaklarına alırken, 2021’de de ikinci oğulları Mete’ye kavuşmuştu.

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Orman içinde bir eve taşınmışlardı Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak ve oğulları Kuzey’i doğa ile iç içe büyütmek için Kemerburgaz’da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşınmıştı.

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Taşınmak zorunda kalmışlardı Ancak ünlü çift geçtiğimiz günlerde ev sahibinin kirayı 4 katına çıkarması üzerine buradan taşınmak zorunda kalmıştı.

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İlginç olaylar yaşadılar Yenenler, herkesin hayalini kurduğu bu tarz bir evde yaşamanın hiç de kolay olmadığını belirtip yaşadıkları ilginç olayları anlattı.

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Sanıldığı kadar kolay değil 2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, herkesin rüyasını süsleyen kütük evlerde yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.

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Berfu Yenenler şöyle konuştu: “İlk bir sene çok güzel geçti. Ardından ev bizi çok mutsuz etmeye başladı.” dedi.

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“Ev canlı gibiydi…” Yenenler ev ile ilgili “Masrafı fazlaydı. Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu.” dedi.

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“Tilkiler geldi, eşek arıları yuva yaptı…” Sözlerine devam eden Yenenler “Yangın çıktı, evi yarasalar bastı, tilkiler geldi, bacaya eşek arıları yuva yaptı. Evin camları kırıldı, kalorifer düştü, tesisat patladı.” dedi.

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Büyük macera yaşadılar Yenenler “Bu arada biz yokken esrarengiz birisi de eve girmiş. Çok korktuk, büyük maceraydı”

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