HaberKonseyi

Binance Türkiye’den İddialara Yanıt

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Binance Türkiye’den İddialara Yanıt
5 views
13 Ağustos 2021 - 14:39
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul’da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın “buharlaştırıldığını” iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul’da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın “buharlaştırıldığını” iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

“Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte Şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz.”

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Talip Özdemir’i Protokol Teselli EttiAli Talip Özdemir’i Protokol Teselli Etti
Hedef Gösterildi Troller Saldırıya GeçtiHedef Gösterildi Troller Saldırıya Geçti
İktidarı Şaşırtacak Sonuçlarİktidarı Şaşırtacak Sonuçlar
Çarpıcı Sığınmacı YorumuÇarpıcı Sığınmacı Yorumu
THK’dan Şok DetayTHK’dan Şok Detay
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzel Sunucu’yu Kimler Kızdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakim Suç Ekibi İle İçki Sofrasında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Talip Özdemir’i Protokol Teselli Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hedef Gösterildi Troller Saldırıya Geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İktidarı Şaşırtacak Sonuçlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarpıcı Sığınmacı Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü İsimler Sessiz Kalmadı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THK’dan Şok Detay
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metro Turizm Kaçak Giren Afganları mı Taşıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Binance Türkiye’den İddialara Yanıt
SON DAKİKA HABERLERİ
Güzel Sunucu’yu Kimler KızdırdıAğustos 13, 2021-5:20 pm
Ünlü İsimler Sessiz Kalmadı !Ağustos 13, 2021-3:33 pm
VLP Aşısında Faz-2 Çalışmaları TamamlandıAğustos 13, 2021-12:38 pm
Batı Karadeniz’deki Sellerde Can Kaybı 27’ye YükseldiAğustos 13, 2021-11:58 am
Erdoğan’ın Yardım Hesabı Açmasına Sosyal Medyada Tepki YağdıAğustos 13, 2021-11:49 am
Binek Otomobil ÖTV Matrah Oranlarında DeğişiklikAğustos 13, 2021-11:31 am
FETÖ İddiası !Ağustos 13, 2021-11:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.