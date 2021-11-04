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Mehmet Akif Alakurt’tan bomba Erkan Özerman açıklaması!

Mehmet Akif Alakurt’tan bomba Erkan Özerman açıklaması!
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01 Kasım 2021 - 16:41

Mehmet Akif Alakurt’tan bomba Erkan Özerman açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman’ın ‘ahlaksız teklif’te bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman’ın elinde pek çok ünlü modelin özel fotoğrafları olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Mehmet Akif Alakurt&#39;tan bomba Erkan Özerman açıklaması! - SacitAslan.com

Gündemden düşmeyen iddialara dair eski Best Model, Mehmet Akif Alakurt’tan dikkat çeken açıklama geldi.

Bir takipçisinin, “Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş.” mesajına cevap veren Alakurt, çarpıcı açıklamada bulundu.

“YOKLAMASINI ÇEKER”

Mehmet Akif Alakurt, “Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur.” dedi.

Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılan Best Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazanmıştı.

 

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