BİM’de insan sağlığını hiçe sayan skandal görüntü. Tavuklar markete binek araçla getirildi

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir BİM şubesinde yaşananlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Satılmak üzere markete getirilen tavuklar, soğuk zincir yerine binek bir araçla getirildi. Hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü.

Sevkiyatı görüntüleyen bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaşırken, insan sağlığına tehdit olduğunu ifade eden kasaplar duruma tepki gösterdi.

“SOĞUK HAVA ARAÇLARINA İTİNA İLE YÜKLENMESİ GEREKİR”

Kasaplardan Niyazi Akçay, “Sakıncası var çünkü bu et ürünlerinin entegreden soğuk hava deposundan alınarak tekrar soğuk hava araçlarına itina ile yüklenerek gideceği noktaya taşınarak müşteriye ulaşması gerekir. Kasaba geldiği anda yine sıcak havaya ulaşmadan soğuk hava deposuna koyulur. Tavuk özellikle çok tehlikeli bir üründür sıcak havada temas ettikten sonra tekrar dolaba konulması da fayda etmez. Belirli bir sıcak havanın üzerine çıktığında bakteri üretmeye başlar. Bu şekilde taşınması yasaktır. Et kasabın işidir, bisküvi bakkalın, yoğurt ise sütçünün işidir. Kasapların tercih edilmesi gerekir” dedi.

“TAVUK BAKTERİYE ÇOK HASSASTIR”

22 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Kasap Sadrettin Gül, “Havalar soğuk olduğu zaman bile buzhaneden alınarak soğuk zinciri kırılmadan yerine teslim edilmelidir. Bu soğuk zincirine dikkat edilmezse bakteri oluşur ve insan sağlığını tehdit eder. Bu konu vicdanla alakalı, çok bilinen yerlerden alınması gerekiyor. Araç arızası varsa da dikkat edilmeli. Biz aracımız soğumadan yükleme yapmıyoruz. Tavuk bakteriye çok hassastır” şeklinde konuştu.

BİM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerle ilgili BİM’den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir” denildi.