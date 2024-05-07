Yabancılar İstanbul’da gözünü o iki ilçeye dikti

Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımlarına bakıldığında, Irak yüzölçümü bazında ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla Afganistan, İran, Rusya Federasyonu, Almanya, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Çin ve Ukrayna izledi.

Yine aynı dönemde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satış âdetinde ise Rusya, İran, Ukrayna, Irak, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilk sıralarda yer aldı.

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Bursa, Mersin, Yalova, Antalya, Sakarya, Muğla, İzmir, Ankara ve Kocaeli takip etti.

İstanbul’da yabancılar tarafından en çok tercih edilen ilçeler ise Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Büyükçekmece, Kağıthane, Şişli ve Sarıyer olarak belirlendi.

7 BİN 37 SATIŞ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2023 yılında yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul edinimleri, 2024 yılında önemli ölçüde azaldı.

İlk 3 ayda 1 milyon 628 bin 744 metrekare olan yabancıların gayrimenkul alımları, 2024 yılı aynı döneminde yüzde 71 düşüşle 471 bin 116 metrekareye geriledi.

Aynı dönemde alınan gayrimenkul sayısı da yüzde 45 azalarak 12 bin 756’dan 7 bin 37’ye düştü. Konut satışlarında da benzer bir düşüş yaşandı. Türkiye genelinde, 2024’ün ilk 3 ayında toplam 5 bin 685 konut satıldı ve bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48’lik bir azalışı temsil etti.