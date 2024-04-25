Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi!

SOL TARAFINDA FELÇ…

2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.