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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi!

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk felç geçirdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2024 - 13:29
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı, şarkıcı ve iş insanı Faik Öztürk’ten üzen haber geldi. Faik Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu ortaya çıktı.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 1

Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 2

61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 3

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 4

SOL TARAFINDA FELÇ…

2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum’da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 5

Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 6
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 7
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 8
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 9
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 10
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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! - Sayfa 11
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