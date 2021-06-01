Bikinileri İle Adeta Defile Yaptı

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Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle ünlendikten sonra çeşitli projelerde rol alan ve son olarak final yapan Masumiyet dizisinde oynayan Asena Keskinci, işlerinin yanı sıra Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

PLAJDA ŞOV YAPTI

Instagram’da 175 bin takipçisi bulunan Keskinci, Masumiyet dizisinin final yapmasıyla soluğu Fethiye‘de aldı. Her anını takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Birden fazla bikini ve mayo giyen oyuncu, birbirinden cüretkar pozlar da verdi.

Plajda renk renk bikini ve mayolarla poz veren oyuncunun paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağdı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı. Son olarak FOX TV’de yayınlanan Masumiyet dizisinde oynadı.

İşte Asena Keskinci’nin tatil pozları…