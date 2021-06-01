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Aşk’mı Yaşıyorlar ?

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Aşk’mı Yaşıyorlar ?
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24 Temmuz 2021 - 18:13
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Kanal D’de ekrana gelen Camdaki Kız’da Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Şimdilerde Alaçatı’da olan Şerifoğlu, meslektaşı Semiha Bezek’le ve diğer arkadaşlarıyla bir mekana gitti.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Yemekte eğlenceli dakikalar geçiren ikili, bir ara ‘Delalım’ parçası çalarken, halay çekti. Gece boyunca yan yana oturan ünlü isimlerin bu görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından, “Acaba aşk mı yaşıyorlar?” sorusunu gündeme getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERLE EĞLENDİLER

Bir dönem Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapan Şerifoğlu, bir ara eser seslendirdi. İkiliye, Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinin yanı sıra fenomen Burak Altındağ da eşlik etti.

Bezek, bir dönem ‘Mucize’ filmlerinde başrol oynayan Mert Turak’la birlikteydi.

Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?
Semiha Bezek
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?

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