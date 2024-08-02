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Biden, Soykırımcı Netanyahu’ya “bölgede tansiyonun düşürülmesinin” önemini vurguladı

Biden, Soykırımcı Netanyahu’ya “bölgede tansiyonun düşürülmesinin” önemini vurguladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2024 - 8:42

ABD Başkanı Joe Biden, soykırımcı Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İran destekli gruplar karşısında İsrail’e desteğinin tam olduğunu vurgularken, “bölgede tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaların önemine” dikkat çekti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Soykırımcı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Açıklamada, Biden’ın Netanyahu’ya İsrail’in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve “Başkan, İran’dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail’in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi” ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail’e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı.

Diğer yandan Biden, Netanyahu’ya, Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı.

Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından ilk kez görüşen ikilinin, bu konuyu ele alıp almadıklarına dair bilgi yer almadı.

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