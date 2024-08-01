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Hamas komutanının vurulma anı! İsrail görüntüleri paylaştı!

Hamas komutanının vurulma anı! İsrail görüntüleri paylaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ağustos 2024 - 15:33

İsrail Ordusu, Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif’in vurulma anı olduğunu belirttiği görüntüleri servis etti.

İsrail Ordusundan bugün yapılan açıklamaya göre Hamas’ın askeri gölge komutanı olarak bilinen Muhammed Deif 13 Temmuz tarihinde Gazze’ye yönelik yapılan hava saldırısında öldürüldü. Savunma Bakanı Gallant, Hamas komutanının öldürüldüğüne dair görüntü paylaşırken İsrail Ordusu tarafından Deif’in öldürüldüğüne dair görüntüler basına servis edildi.

İsrail Ordusu bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın askeri lideri olarak bilinen Muhammed Deif’in öldürüldüğünü açıkladı. 13 Temmuz tarihinde İsrail Ordusu tarafından Gazze’ye yapılan hava saldırısında Deif’in öldürüldüğünü açıklayan İsrail Ordusu Deif hakkında şu açıklamalarda bulundu:

-Muhammed Deif

-Hamas terör örgütünün askeri kanadı lideri.

-Yitzhak Rabin’e yönelik suikast girişimini planladı ve gerçekleştirdi.

-İntihar saldırılarıyla sivilleri hedef aldı, savaş sırasında Hamas liderleriyle yakın işbirliği yaptı, Gazze Şeridi’ndeki askeri faaliyetleri yönetti ve örgütün askeri kanadına liderlik etti.

-Hamas terör örgütüne katıldı ve İkinci İntifada sırasında Hamas’ın askeri faaliyetlerini yönetti. Örgütün mühendislik ve askeri kapasitesini geliştirdi.

-Silah ve mühimmat tedarik eden bir komutan olarak tanındı. 1994 yılında bir İsrail askerini öldürdüğü için mahkum edildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA: DALGA GEÇİYORUZ

İsrail Ordusu tarafından açıklanan ölüm haberine HAMAS’tan yalanlama geldi. Gazze’de bulunan Hamas Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye Muhammed Deif’in yaşadığını ve Netanyahu ile alay ettiğini açıkladı:

“Muhammed ed-Dayf ve kardeşlerinin kanı ve karakteri, herhangi bir Filistinli çocuğun kanından ne daha değerli ne de daha faziletlidir. Ama sen başarısız oldun ve rezil oldun Netanyahu. Lider Muhammed ed-Dayf şimdi seni duyuyor ve şu yalan sözlerinle alay ediyor.”

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