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ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına ‘soykırım’ dedi

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ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına ‘soykırım’ dedi
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24 Nisan 2021 - 19:38
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SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ‘soykırım’ dedi.

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımladı.

Joe Biden açıklamasında, “Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SOYKIRIM’ DİYEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ‘soykırım’ diyen ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 46’ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde ‘soykırım’ diyeceğini belirtmişti.

ABD’deki 50 eyaletin 49’u 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: HERHANGİ HUKUKİ TEMELİ YOKTUR

Ankara ise, konuyla ilgili bugün 2021’de neyin değiştiğini merak ettiklerini belirtti.

Soykırım nitelemesi için hukuki hiçbir şart olmadığını bildiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “ABD’nin 2021’de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak” dedi.

ABD Başkanı Biden’ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanacağı iddiasına ilişkin Şentop, “Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAKİKATLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmişti
Dünya ve özellikle ABD basınında bugün yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını resmen sözde “soykırım” olarak tanımaya hazırlandığı belirtilmişti.

Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan yetkililere göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan’da yapacağı açıklamada, sözde “soykırım” ifadesini kullanabileceği bildirilmişti.

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