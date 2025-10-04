Beyninde Kitle Tespit Edilen Şarkıcı Lara’dan Üzen Paylaşım!

Ünlü şarkıcı Lara, beyninde kitle tespit edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hayranlarından dua isteyen sanatçı, tedavi sürecinin devam ettiğini ve bu süreçte 12-13 kilo verdiğini açıkladı.

Bir dönem “Adam Gibi Adam”, “Katmer” ve “Allah Versin” gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzmüştü. Sanatçı, yapılan tetkiklerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamış ve bu zorlu süreçte hayranlarından dua istemişti.

Lara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Allah’ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.”

Bu açıklamanın ardından kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Lara, beynindeki kitlenin iyi huylu olduğunu belirterek hayranlarını bir nebze rahatlattı.

“12-13 Kilo Verdim, Sürecimiz Devam Ediyor”

Geçtiğimiz günlerde bir açılış törenine katılan Lara, sağlık durumu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen sanatçı, bu süreçte ciddi şekilde kilo verdiğini açıkladı.

“Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. Bu süreçte 12-13 kilo verdim. Hatta son 4-5 gün içerisinde 2 kilo daha verdim. Sağlık her şeyden önemli,” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, zorlu tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını, hayranlarından gelen destek mesajlarının kendisine büyük güç verdiğini belirtti.

“Her Şeyin Başında Sağlık Var”

Lara, yaşadığı bu süreçte sağlık konusunda önemli dersler çıkardığını da dile getirdi. “İnsanın sahip olduğu en büyük nimet sağlıkmış. Gerçekten bunu böyle zamanlarda daha iyi anlıyor insan. Rabbime şükürler olsun, iyi huylu bir kitle olması benim için büyük bir rahatlama oldu,” dedi.

Sanatçı, tedavisinin bir süre daha devam edeceğini, doktorlarının tavsiyelerine titizlikle uyduğunu ve sahnelere dönmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

Hayranlarından Destek Yağdı

Lara’nın paylaşımlarının ardından sosyal medyada binlerce destek mesajı yağdı. Hayranları, “Dualarımız seninle”, “Güçlü kal Lara”, “Allah şifa versin” gibi yorumlarla ünlü şarkıcıya moral verdi.

Lara ise bu mesajlara teşekkür ederek, “Sizlerin dualarını hissediyorum. Bu bana inanılmaz bir güç veriyor. Allah razı olsun,” ifadelerini kullandı.

Müziğe Dönme Sinyali

Zorlu tedavi sürecine rağmen müziğe olan sevgisinden vazgeçmeyen Lara, hayranlarına yeni şarkı müjdesi de verdi. “Sağlığım el verdiği sürece üretmeye devam edeceğim. Müziğim benim nefesim gibi. Bu süreçten güçlenerek çıkacağıma inanıyorum,” diyerek sevenlerine umut dolu bir mesaj gönderdi.