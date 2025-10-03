ALEYNA TİLKİ KENDİ MÜZİK ŞİRKETİNİ KURDU!

Genç yaşta müzik dünyasının en parlak isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki, müzik sektöründe yaşanan tekelleşme ve lobileşmeye karşı dikkat çeken bir adım attı. Ünlü şarkıcı, yapımcı Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın YouTube’daki Hitmakers programına konuk olarak, kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı. Tilki, sektörün mevcut durumuna dair düşüncelerini samimi bir şekilde paylaşarak, “Madem onlar lobi kuruyor, biz de güzellikle bir güç başlatalım” ifadelerini kullandı.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Aleyna Tilki, daha önce müzik şirketleri ve organizatörlerle yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti. Bu tecrübeler, genç sanatçıyı kendi işinin kontrolünü eline almaya yönlendirdi. Tilki, programda yaptığı açıklamada, artık kendi müzik işinin patronu olduğunu vurguladı ve sektörün önde gelen bazı aktörlerinin oluşturduğu tekelleşmeye karşı adım attığını belirtti.

SEKTÖRDEKİ LOBİYE KARŞI HAMLE

Tilki, sektördeki lobileşme ve gruplaşmalara karşı bir duruş sergileyerek, “Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım” dedi. Bu sözleri, müzik camiasında geniş yankı uyandırdı. Bazı müzik eleştirmenleri ve yorumcular, Tilki’nin adımını genç yaşta kendi alanını genişletme ve bağımsız hareket etme çabası olarak olumlu karşıladı.

ŞİRKETİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Aleyna Tilki’nin kurduğu şirketin önümüzdeki dönemde hangi stratejilerle ilerleyeceği, hangi sanatçılarla iş birliği yapacağı ve sektörde nasıl bir konum elde edeceği merak konusu oldu. Uzmanlar, şirketin başarılı olması için hem yaratıcı projelere hem de sürdürülebilir iş modellerine odaklanması gerektiğini belirtiyor.

Müzik sektöründe genç yeteneklerin önünü açmayı hedefleyen Tilki, aynı zamanda bağımsız sanatçıların ve yeni projelerin desteklenmesini sağlayarak sektörde yeni bir dinamizm oluşturmayı amaçlıyor. Bu hamle, Türkiye müzik piyasasında tekelleşmeye karşı atılmış cesur bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aleyna Tilki, sanat kariyerinde olduğu kadar iş hayatında da kendi yolunu çizmeye kararlı görünüyor. Bu yeni şirketle, sadece kendi müzik projelerini değil, aynı zamanda genç yeteneklerin önünü açacak girişimleri de hayata geçirmeyi planlıyor.