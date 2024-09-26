Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı’ya fena patladı

Sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Büyük yankı uyandıran bu olay sonrası usta oyuncu Selçuk Yöntem’den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği gerekçesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı’nın müdürlüğe çağrıldığı ve telefonu alınarak bir odada 3 saat alıkonulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken usta oyuncu Selçuk Yöntem’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

“YAZIKLAR OLSUN”

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile geçmişten bugüne değişen yapıyı eleştiren Selçuk Yöntem, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin… Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk Yöntem’in o paylaşımı;