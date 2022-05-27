Beverly Hills Polo Club ile Kaliforniya esintisi artık Türkiye’de

Moda perakendesinin lider kuruluşu Orka Holding, SMM Tekstil ortaklığıyla ünlü Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club’ı Türkiye’ye getirdi. İki köklü kuruluşun tecrübesiyle beş mağaza birden açarak Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan Beverly Hills Polo Club, seçkin ürünleriyle müşterilerinden büyük ilgi görüyor.

Kralların sporu olarak adlandırılan ikonik atlı polo logosu ile lüks giyimde ünlenen marka, 70’i aşkın ülkede 650’den fazla mağaza ile Kaliforniya’nın lüks yaşam stilini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Beverly Hills Polo Club; stil sahibi, kendine güvenen, modern ve lüksün cazibesini seven bireylerin ilk tercihi olması ile öne çıkıyor.



ABD ve İtalya’dan sonra Kaliforniya esintisi şimdi Türkiye’de

Markanın Türkiye pazarına girişine yönelik düzenlenen tanıtım lansmanı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek ve Torunlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un ev sahipliğinde Mall of İstanbul flagship mağazasında gerçekleştirildi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla, modanın üretimden perakendeye her aşamasında yer alan küresel bir değere dönüştü. Beverly Hills Polo Club gibi uluslararası lüks bir marka ile yaptığımız iş birliği, bu anlamda dünya moda perakendesinde sahip olduğumuz gücün bir yansıması niteliği taşıyor. Dünyanın 70’i aşkın ülkesinde yer alan Beverly Hills Polo Club ile iş birliğimizin sadece markamız için değil Türkiye ekonomisi için çok önemli kazanımları olacak. İleride Beverly Hills Polo Club ile ihracatın da başlamasıyla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve Ar-Ge kalitesinin dünya çapındaki algı değişimine de büyük katkı sunacak” dedi.

Mağaza yatırımlarının devamı gelecek

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, SMM Tekstil iş birliğinde ilk etapta İstanbul’da Mall of İstanbul, ÖzdilekPark İstanbul ve Cevahir AVM, Suryapı Marka, Mall of Antalya olmak üzere beş farklı lokasyonda birer mağaza olmak üzere toplam beş mağaza birden açtıklarını ve markanın seçkin ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını söyledi. Beverly Hills Polo Club için yakında açılacak mağazanın Gaziantep Sanko AVM’de olacağını dile getiren Osman Arar “Böylece beş ay içinde altı mağaza açmış olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 mağaza açmak” değerlendirmesinde bulundu.

Beverly Hills Polo Club ile aile yapısına ve eğlenceye yönelik bir yaşam stili sunduklarını ve gelecek sezonlarda çok daha fazla ürün çeşitliliğiyle müşterilerin karşısında olacaklarını vurgulayan Osman Arar “Mevcut mağazalarımız büyük ilgi görüyor. Yeni mağazaları özellikle turizm destinasyonlarında açacağız. Beverly Hills Polo Club, aynı zamanda ihracat açısından da önü çok açık bir marka. Moda perakendesinde 35 yıllık köklü tecrübemizle markayı tüm dünyaya taşıma kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

Beverly Hills ve Polo sporundan ilham aldı

Dünya çapında lüksün ve cazibenin merkezi olarak tanınan Beverly Hills, film yıldızlarına ve milyonerlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra Kaliforniya’nın tropikal havasına sahip bir yerde bulunan, yaşam tarzı ile tutkunun doruk noktasını temsil eden bir şehir niteliği taşıyor. Polo sporu da yıllar boyu “Kralların Sporu” olarak adlandırılan ve tarihte soylular tarafından oynandığı için dünyanın en eski takım oyunu olarak biliniyor. Beverly Hills Polo Club, 1982 yılında Beverly Hills’in şıklığını ve cazibesini polo sporunun mirası ile harmanlayarak, rekabet ruhunun heyecanını ve özel bir kulübün üyesi olma ayrıcalığını bir arada sunmak üzere kuruldu. Markanın ilham verici detayları hem Amerikan halkı hem de dünyanın farklı köşelerindeki moda severler tarafından hızla benimsendi. İkonik atlı logoyu taşıyan spor ve şık koleksiyonlar, dünyanın önde gelen alışveriş merkezleri ve zincir mağazalarında sergileniyor ve büyük beğeni topluyor.