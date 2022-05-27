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Yine fuar basan Bakırköy Zabıtasına büyük şok!

Yine fuar basan Bakırköy Zabıtasına büyük şok!
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27 Mayıs 2022 - 11:40

Daha önce Nobel Expo’nun düzenlediği makine fuarına baskın düzenleyerek yurtiçi ve dışında büyük tepki gören Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri yine aynı şirketin bir başka fuarına baskın düzenledi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Beautytech Teknoloji Fuarı‘na gelerek organizasyona katılan firmalardan tabela vergisi istemeye hazırlanan zabıta ekipleri içeride açılış için orada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’yi görünce geri adım attı.

Bir süre fuar dışında bekleyen zabıta ekipleri TİM Başkanı’nın alandan ayrılmasıyla grup halinde içeri girerek stantlara yöneldiler. İşte tam bu sırada organizasyon firmasından hiç beklenmedik bir protesto geldi.

Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri “CHP’li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez” diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.

Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

Bakırköy Belediyesi’nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.

8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketleri de destek verdi. Bakırköy Belediyesi’nin talep ettiği tabela vergisinin tutarı önünüzdeki günlerde organizatör firmaya tebliğ edilecek.

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