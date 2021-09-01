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Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !

Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !
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02 Ekim 2021 - 10:38

Cenk Eren, Buket Aydın’ın programına katılan ve Influencer’lar için, “Zavallı” diyen Okan Bayülgen’e sosyal medya hesaplarından ağır göndermede bulundu.

Cenk Eren, şovmen Okan Bayülgen‘e göndermede bulundu. Buket Aydın’ın programına katılan Bayülgen, son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan ‘Influencer’lık üzerine konuşup, sosyal medyadaki fenomenler için, “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulundu. Bayülgen, “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” demişti.


Cenk Eren’den Bayülgen’e bücür göndermesi

Eren’de Bayülgen’e Instagram’dan cevap verdi. Eren, “Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş, e sene para için mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirensin, onu ne yapacaksın zavallı… Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun, adama ne derler biliyormuşum hadi oradan, hadi oradan… Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için yedi sene bekledim. Çok sabırlıyımdır intikam değil ama unutmadığını bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun” diye yazdı.

 

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