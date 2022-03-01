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Hazal Kaya ve Öykü Karayel’den çok konuşulan dans!

Hazal Kaya ve Öykü Karayel’den çok konuşulan dans!
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03 Mart 2022 - 16:08

Hazal Kaya ve Öykü Karayel’den çok konuşulan dans!

‘Pera Palas’ta Gecce Yarısı’ filminin galasının ardından düzenlenen after partide Hazal Kaya ve Öykü Karayel’in birlikte yaptıkları dans sosyal medyada gündem oldu…

Hazal Kaya ve Öykü Karayel’den çok konuşulan dans!
Netflix’in merakla beklenen, macera dolu yeni dizisi Pera Palas’ta Gecce Yarısı’nın ilk gösterimi Pera Palas Oteli’nde gerçekleşti. Gecceye dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri’nin yanı sıra dizinin yaratıcısı, aynı zamanda yönetmeni Emre Şahin, yönetmenliği paylaşan Nisan Dağ da katıldı.

Gösterim sonrası düzenlenen partiye ise Hazal Kaya ile Öykü Karayel’in dansı damga vurdu. Dans görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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