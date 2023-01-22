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Beşiktaş’tan Aboubakar sonrası 3 transfer daha! Ceyhun Kazancı harekete geçiyor

Beşiktaş’tan Aboubakar sonrası 3 transfer daha! Ceyhun Kazancı harekete geçiyor
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22 Ocak 2023 - 12:12

Ara transfer döneminin ilk imzasını Vincent Aboubakar’a attıran Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, Aboubakar transferi sonrası yeni haftada büyük bir Transfer operasyonuna hazırlanıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın listesinde stoper, orta saha ve kanat var. Yönetim Andreaw Gravillon, Dmitri Barinov ve Aaron Boupendza için bütün gücünü kullanacak.

Fanatik’in haberine göre Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Reims’ten stoper Andreaw Gravillon için reddedilen 2 milyon Euro’luk teklifini 3’e yükseltecek. Kazancı, Lokomotiv Moskova’dan 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov için de Rus kulübüyle pazarlıkları hızlandıracak. Siyah-beyazlı yönetici, Al-Shabab’tan da Aaron Boupendza’yı kadrolarına katmak için Arap kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.

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