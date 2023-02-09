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Refakatçisi olmayan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi

Refakatçisi olmayan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi
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09 Şubat 2023 - 15:14
Cumhurbaşkanlığına ait uçak deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan refakatçisi olmayan bebekleri Ankara’ya taşıdı. 16 bebek ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.

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