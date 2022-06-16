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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…
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16 Haziran 2022 - 15:02

Yazın gelmesiyle birlikte soluğu Yunanistan’da alan, ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, bronzlaşma konusunda ustalaşmış bir isim olan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor. Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı…

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 1

Bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, yazı Yunanistan’da açan, bronzlaşma konusunda ustalaşan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 2

Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 3

Eda Taşpınar, sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Eda Taşpınar’ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 4

MİNİ BİKİNİSİYLE TAKİPÇİLERİNİN KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 5

SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR

Şimdilerde Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mykonos’da tatil yapan Eda Taşpınar, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 6

SIR GİBİ SAKLIYORDU ORTAYA ÇIKTI

Fakat Eda Taşpınar aşk yaşadığı sevgilisinin ismini sır gibi saklıyor. Sabah’ın haberine göre, Eda Taşpınar’ın sevgilisinin ismi ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 7

MEÇHUL SEVGİLİNİN ADI…

Eda Taşpınar’ın meçhul sevgilisinin adı Patrick.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 8

DİJİTAL GÖÇEBE…

Alman olan Patrick, Taşpınar’ın söylemiyle dünyayı gezen dijital bir göçebeymiş.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 9

Şu anda Eda Taşpınar’ın çılgınlar adası Mikonos’taki evinde yaşayan gezgin çift, yazı orada geçirmeyi planlıyor.

İşte Eda Taşpınar’ın gündem olan yaz fotoğrafları…

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 10
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 11
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 12
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 13
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 14
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 15
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 16
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 17
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 18
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 19
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 20
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 21
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu… - Sayfa 22

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