Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…

Yazın gelmesiyle birlikte soluğu Yunanistan’da alan, ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, bronzlaşma konusunda ustalaşmış bir isim olan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor. Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı…