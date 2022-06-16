Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…

Yazın gelmesiyle birlikte soluğu Yunanistan’da alan, ülke ülke gezen, bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, bronzlaşma konusunda ustalaşmış bir isim olan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor. Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı…
Bir dönem adına güzellik ürünleri çıkaran, yazı Yunanistan’da açan, bronzlaşma konusunda ustalaşan Eda Taşpınar bir süredir ismini sır gibi sakladığı sevgilisiyle aşk yaşıyor.
Sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik güzelin aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı.
Eda Taşpınar, sevgilisiyle olan samimi pozlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Eda Taşpınar’ın ismini sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
MİNİ BİKİNİSİYLE TAKİPÇİLERİNİN KARŞISINA ÇIKMIŞTI
Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün mini bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR
Şimdilerde Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mykonos’da tatil yapan Eda Taşpınar, sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.
SIR GİBİ SAKLIYORDU ORTAYA ÇIKTI
Fakat Eda Taşpınar aşk yaşadığı sevgilisinin ismini sır gibi saklıyor. Sabah’ın haberine göre, Eda Taşpınar’ın sevgilisinin ismi ortaya çıktı.
MEÇHUL SEVGİLİNİN ADI…
Eda Taşpınar’ın meçhul sevgilisinin adı Patrick.
DİJİTAL GÖÇEBE…
Alman olan Patrick, Taşpınar’ın söylemiyle dünyayı gezen dijital bir göçebeymiş.
Şu anda Eda Taşpınar’ın çılgınlar adası Mikonos’taki evinde yaşayan gezgin çift, yazı orada geçirmeyi planlıyor.
İşte Eda Taşpınar’ın gündem olan yaz fotoğrafları…