4 ay önce Burak Sergen’den boşanan Nihan Ünsal nişanlandı

Ünlü oyuncu Burak Sergen’den 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı. Ünsal, beraber çekilmiş pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Burak Sergen, 2021’in mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti.
Çift geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. 2.sayfa’nın haberine göre, 4 ay önce boşanan Nihan Ünsal yapımcı Ali Balkan Avcı ile nişanlandı.