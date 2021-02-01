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Berat Albayrak’a Flaş Gönderme

Berat Albayrak’a Flaş Gönderme
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25 Ekim 2021 - 13:53

Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra artan dolar kuruna ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Maaşınızı dolarla mı alıyorsun?” açıklamasına göndermede bulundu.

Faizin düşürülme kararından sonra artış gösteren dolar/TL kurundaki yükselişe Ali Babacan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“FAKİRLEŞİYORUZ”

Babacan, “Türkiye’de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye” dedi.

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır. Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir”

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