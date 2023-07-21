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Fiyatları tayin eden Allah’tır. Pazarcı esnafı fiyatları Diyanet’in fetvasıyla savundu

Fiyatları tayin eden Allah’tır. Pazarcı esnafı fiyatları Diyanet’in fetvasıyla savundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Temmuz 2023 - 16:37

Her geçen gün artan pazar fiyatlarına son günlerde akaryakıta gelen zam da eklendi. Pazarcı esnafı Diyanetin “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvasıyla yanıt verdi. Başka bir pazarcı ise meslektaşının ironi yaptığını açıkladı.

Fiyatları tayin eden Allah’tır. Pazarcı esnafı fiyatları Diyanet'in fetvasıyla savundu

Medyabar’dan Adnan Turgay Özbalkan’ın özel haberine göre, ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntı her alanda kendisini gösterirken en çok etkilenen sektörlerin başında ise tarım ve gıda geldi.

Artan girdi maliyetlerin dolayı tarım yapmak zorlaşınca pazardaki fiyat artışları da kaçınılmaz oldu.

Geçtiğimiz yıllarda 3-5 TL’ye aldığımız domatesin kilosu kışın 30 TL’ye kadar çıkarken, yaz aylarında ise kalitesine göre 15, 20, 25 TL arasında değişiyor.

Vatandaşın sıklıkla tercih ettiği salatalık, marul, fasulye gibi ürünlerin fiyatları da aynı oranda katlanırken pazarcı esnafı fiyatların artışının gayet normal olduğunu dile getirerek, “Mazotun, asgari ücretin artışından dolayı bu fiyatlar gayet normal” dedi.

Bazı esnaflar yaşanan fiyat artışlarından kendilerinin de şikâyetçi olduğunu belirterek, “Vatandaş ne alacağını şaşırdı. Yarım domates alanlar var” ifadelerini kullandı.

Perşembe pazarındaki bir esnaf yine aynı şekilde pazardaki meyve sebze fiyatlarından şikâyetçi olarak Diyanet’in fiyatları tayin eden Allah’tır sözüne ironi ile atıfta bulundu. Pazarcı esnafı, “Ben demiyorum Diyanet İşleri Başkanı söylüyor” dedi.

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