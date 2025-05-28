MİNE TUGAY’DAN KOVBOY ŞAPKALI GÜZELLİK POZU

Ünlü oyuncu Mine Tugay, yıllara meydan okuyan güzelliği ve dikkat çekici son pozlarıyla gündemden düşmüyor. “Can Borcu” dizisindeki rolüyle tanınan Tugay, deniz kenarında çekilen kovboy şapkalı spor kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

YILDIRIM GİBİ GÜZEL: MİNE TUGAY’IN GÜZELLİK SIRRI

46 yaşındaki Mine Tugay, cilt bakımında kullandığı doğal karışımı da paylaştı. Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığı maskeyi tavsiye eden oyuncu, düzenli olarak yoga yaparak kendini dengede tuttuğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Tugay’ın son paylaşımı, “Yaşlan artık kraliçe”, “Kadın yaşlanmıyor”, “Yılların yaşlandıramadığı kadın” gibi yorumlarla beğeni topladı. Hem oyunculuğu hem de fit ve genç görünümüyle takipçilerinin sevgisini kazanan Mine Tugay, sosyal medyanın da favorisi olmaya devam ediyor.