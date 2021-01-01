Sedat Peker Aleyna Çakır Dosyasını Anlattı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyada yaptığı 50 tweetlik paylaşımla gündem oldu. Peker’in skandal iddiaları okuyanları hayrete düşürdü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte paylaşım yapamamasının acısını sosyal medyada yaptığı 50 tweetlik paylaşımla çıkardı. Peker’in skandal iddiaları okuyanları hayrete düşürdü.

Peker, kamuoyunu uzunca bir süredir meşgul eden Aleyna Çakır cinayetiyle de ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sedat Peker’in Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili sözleri şöyle oldu:

…Bu anlattıklarımın doğruluğu da yayınladığım Whatsapp yazışmaları ve ses kayıtlarıyla ortadadır. Bir gün bu konularla ilgili yargılamalar başladığında HTS kayıtları da çıkarılıp dosya sübuta erecektir, yani tamamlanacaktır. İşte o zaman bu suçlara…

40-…karışan süslü sülüyü ve diğer görevlileri hiç kimse ama hiç kimse kurtaramayacaktır.Ak Parti milletvekili tolga ağar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yeldana Kaharman kardeşimizin olayında olduğu gibi,Aleyna Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi…

41-hiçbir suçlu ceza çekmeyecektir. Çünkü bir kişinin yargılanıp ceza alması için asıl olan tek şey adli tıp raporudur. Adli tıp raporlarının gerektiği bedel ödenerek nasıl çıkarıldığını Burhan Hoca’nın Whatsapp yazışmalarından net olarak görebilirsiniz. tolga ağarı kurtarmak …

42-…için adli tıp raporu hemen hazırlanıyor, Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan ümit can uygunun kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası süleyman soylunun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor.

43-Ancak unutulan bir şey var, ümit can uygun dışarıda özgürce gezerken bu sefer başka bir kardeşimizin, Esra Hankulu’nun ölümüne sebep oldu. Gerçi bu paylaşımdan sonra adli tıptan artık istediği raporları çıkaramayacakları için kurtulabilmesi pek mümkün olmaz.

44-Ancak süslü süleyman kibir budalası olduğu için ve de gücün sahibinin kendisi olduğunu düşündüğü için belki bu şahsı gene kurtarır. Ancak yanıldığı bir şey var, GÜCÜN SAHİBİ YALNIZCA YÜCE ALLAH’TIR!