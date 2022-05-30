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Mayıs enflasyonu ile ilgili korkutan iddia! ‘Aylık bazda artış…’

Mayıs enflasyonu ile ilgili korkutan iddia! ‘Aylık bazda artış…’
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30 Mayıs 2022 - 10:54
Alaattin Aktaş, mayısta enflasyonun aylık bazda artışının yüzde 7,5 olacağını tahmin etti.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, mayısta enflasyonun aylık bazda artışının yüzde 7,5 olacağını tahmin etti. Aktaş, gıda enflasyonunun ise aylık bazda yüzde 14, yıllık bazda ise yüzde 115 olacağını öngörerek şöyle dedi:

“Toplam endeksin dörtte birini oluşturan gıdayı temelde iki grupta düşünmek gerekiyor. Gıdanın beşte biri kadarı meyve sebzeden, kalanı diğer ürünlerden oluşuyor.

Mayısta meyve sebze fiyatlarında mevsimsel etkenlerle yüzde 5 dolayında bir ucuzlama var.

Gıda grubunun yüzde 80’ini oluşturan ürünlerde ise neredeyse yüzde 20’ye ulaşan bir fiyat artışı söz konusu.

Şu durumda gıda grubunun yüzde 80’ini oluşturan ürünlerdeki yüzde 18-20 dolayındaki fiyat artışı ve yüzde 20’yi oluşturan meyve sebzedeki yüzde 5’lik ucuzlamayla gıdadaki toplam artış yüzde 14 dolayında oluşuyor.

Gıdadaki yüzde 14 dolayındaki artıştan TÜFE’ye yansıma 3.5 puanı aşıyor. Bir başka ifadeyle TÜFE’deki diğer mal ve hizmetlerin fiyatı hiç artmasa bile mayıs ayı oranı yüzde 3.5 dolayında gerçekleşecek.”

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