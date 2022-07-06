Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’
0 views
06 Temmuz 2022 - 14:34

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Bella Thorne, bu defa Amerika bayrağı desenli bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Thorne, paylaşımına, ‘Ataerkillik g… yesin’ notunu düştü.

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 1

Çocukken yer aldığı Disney filmleriyle ünlenen Bella Thorne hem şarkıcı hem de oyuncu olarak kariyerine devam ediyor.

133

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 2

25 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı her fotoğrafla ayrı konuşulan oyuncunun, son paylaşımı da dikkat çekti.

233

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 3

Onlyfans hesabı açarak kazandığı parayla uzun süre adından söz ettiren ünlü isim bir süredir Instagram’da daha geri planda kalıyordu.

333

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 4

Son olarak üçlü ilişkisi ve panseksüel olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

433

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 5

Instagram hesabından Amerika bayrağı desenli bikisini ile verdiği pozları paylaşan Thorne, paylaşımına düştüğü ‘Ataerkillik g… yesin’ notu ile dikkatleri üzerine çekti.

533

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 6

EROTİK POZLARDAN ÇEKİNMİYOR

Yetişkin filmleri yayınlayan bir site için film çeken Bella Thorne, bir süredir tavırlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor.

633

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 7

Erotik paylaşımlar yapmaktan ve klip çekmekten çekinmeyen sanatçı sevilen isimler arasında yer alıyor.

733

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 8

İşte Bella Thorne’un o paylaşımları…

833

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 9
933

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 10
1033

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 11
1133

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 12
1233

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 13
1333

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 14
1433

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 15
1533

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 16
1633

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 17
1733

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 18
1833

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 19
1933

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 20
2033

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 21
2133

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 22
2233

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 23
2333

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 24
2433

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 25
2533

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 26
2633

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 27
2733

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 28
2833

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 29
2933

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 30
3033

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 31
3133

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 32
3233

Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! 'Ataerkillik g... yesin' - Sayfa 33
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
Ajda Pekkan Çeşme’yi salladıAjda Pekkan Çeşme’yi salladı
Burak Özçivit’in yargılandığı davada kararBurak Özçivit’in yargılandığı davada karar
SILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİSILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un planı ortaya çıktı! 4 forvet
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanığın cezası belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı?
SON DAKİKA HABERLERİ
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı! Cuma günü (1 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 1, 2022-9:43 am
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Perşembe günü (30 Haziran) hava nasıl olacak?Haziran 30, 2022-10:22 am
Malatya’da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesiHaziran 30, 2022-10:20 am
LGS sınav sonuçları açıklandı… Sonuçlar: meb.gov.tr’deHaziran 30, 2022-10:01 am
Kiracıya ihtar yağıyorHaziran 29, 2022-10:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !