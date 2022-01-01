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Berna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı

Berna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı
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26 Ocak 2022 - 14:45

Berna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı

Ünlü model Berna Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı. O anları sosyal medyadan paylaşan Arıcı’nın görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 1

Ünlü model Berna Arıcı, evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 2

BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRLIYLA KARDA POZ VERDİ

İç çamaşırıyla karın üzerinde yuvarlanan model, çektiği video’da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 3

Daha sonra üzerine kürk giyen şarkıcı, hızını alamadı. Bir kombin daha yapıp karın keyfini çıkaran Berna Arıcı, bu defa şort giydi. Arıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 4

“BU YIL DA BÖYLE OLSUN”

Arıcı karelere, “Her yıl olduğu gibi bu yılda böyle olsun” diye yazdı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 5

BERNA ARICI KİMDİR?

Aslen Balıkesir Ayvalıklı olan Berna Arıcı, 1981 yılında istanbul’da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Ahmet Şimşek kolejinde tamamladı. Müjdat Gezen eğitim merkezinden şan dersleri aldı. 2000 yılında 19 yaşındayken Cüneyt Arkın’la birlikte ”Güneşe Doğru” adlı dizide oynadı. Cüneyt Arkın‘la birlikte ”Güneşe Doğru” adlı dizide oynadı. Ayla Algan‘dan oyunculuk dersleri aldı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 6

“Adam Gibi” parçasıyla gündeme oturdu. Sonrasında da “Kitap gibi kadınım çevir çevir oku” isimli parçayla çıkış yaptı. 2006 yılında ”Adam olsaydın” şarkısıyla bir single çıkardı. İstanbul’daki eğlence yerlerinde sahnelerde şarkıcılık yapmaktadır. 2009 yılında ‘Kitap’ adlı maxi single çıkardı. Berna Arıcı ayrıca 2009 yılında “Kadın Yüreği” adlı bir albüm çıkarmıştır.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 7

2010 yılında başrollerinde Mustafa Üstündağ, Arzu Yanardağ, Tarık Papuççuoğlu‘nun oynadığı “Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde” adlı Sinema filminde rol aldı.

Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 8
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 9
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 10
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 11
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 12
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 13
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 14
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 15
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 16
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 17
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 18
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 19
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 20
Berna Arıcı'dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı - Sayfa 21
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