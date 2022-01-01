Berna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı

“Adam Gibi” parçasıyla gündeme oturdu. Sonrasında da “Kitap gibi kadınım çevir çevir oku” isimli parçayla çıkış yaptı. 2006 yılında ”Adam olsaydın” şarkısıyla bir single çıkardı. İstanbul’daki eğlence yerlerinde sahnelerde şarkıcılık yapmaktadır. 2009 yılında ‘Kitap’ adlı maxi single çıkardı. Berna Arıcı ayrıca 2009 yılında “Kadın Yüreği” adlı bir albüm çıkarmıştır.