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Seren Serengil: Beynime oksijen gitmiyor

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Seren Serengil: Beynime oksijen gitmiyor
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17 Nisan 2021 - 10:55
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‘Dumping sendromu’ yaşayan ve sağlık sorunlarının nüksettiğini duyuran Seren Serengil, yeniden 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı. Son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Serengil, “Çok zor bir süreç geçiriyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor” şeklinde konuştu

Bir süredir ‘Dumping Sendromu’ ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil, zor günler yaşıyor. 2016’da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve takipçilerinden yardım isteyen Serengil, bu kez son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUM”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seren Serengil, hastalığı ile ilgili konuştu.

8 günlük tatile çıktığını da ifade eden Serengil, “Hepinize toplu bir cevapla teşekkür etmek istedim. Mesajlarınızı okuyorum çünkü vaktim oluyor. Çok zor bir süreç geçiriyorum. 46 kiloya düştüm. Kilomun düşmesi önemli değil. Ne yemek yersem hiçbir şekilde yaramıyor. Yemek yediğim anda fenalaşıyorum. O yüzden biraz dinlenmeye ve temiz hava almaya ihtiyacım var. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor” dedi.

PROGRAMA ARA VERDİ

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için sunuculuğunu yaptığı programa ara verdiğini duyuran 49 yaşındaki Seren Serengil, yapımcısından izin aldığını belirtti. Önce Bodrum’a ardından da Fethiye’ye geçeceğini sözlerine ekleyen Serengil’e takipçilerinden “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

“HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM” DEMİŞTİ

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum” ifadelerini kullanmıştı.

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