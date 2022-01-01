Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Peş peşe uyarılar

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Peş peşe uyarılar
0 views
16 Mart 2022 - 14:58

Son dakika… Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor

İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü etkisini yitiren yoğun kar yağışı yeniden etkili olacak. Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre Türkiye yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Meteoroloji yeni yayınladığı haritayla İstanbul’da kar yağışının en yoğun olacağı günü duyurdu. İşte tüm yurtta beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine ilişkin raporu yayınladı. Meteoroloji’nin açıklamasına göre yarından itibaren Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren Kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji raporuna göre yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul’da “ısı adası” etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer” mesajını paylaştı.

Duyuruda “Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

İŞTE İSTANBUL’DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul’da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin paylaşımında “Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.

 

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Peş peşe uyarılar: Kar ve soğuk hava dönüyor


Üç büyük kentimizde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumları şu şekildedir:

ANKARA

17.03.2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18.03.2022 Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR

Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı’ndan kritik açıklamalar!Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı’ndan kritik açıklamalar!
Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştıBüyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı
Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladıSabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovulduMahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı! Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kritik gün geldi çattı! Rusya temerrüde düşecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı’ndan kritik açıklamalar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Peş peşe uyarılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Hadid’in estetik pişmanlığı gündem oldu! “Keşke taşımaya devam etseydim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor! Pozu sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul’a kar geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksim’de Polisle Doktorlar Arasında Arbede YaşandıMart 14, 2022-4:28 pm
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor…Mart 14, 2022-3:39 pm
Cinsellik konulu klibi olay olmuştu! Serel Yereli havuzda stres attı! Alev emojileri yağdıMart 14, 2022-3:35 pm
Gram altın ve dolar fiyatında ‘Putin’ yankısı: Düşüşe geçtiler…Mart 11, 2022-4:15 pm
Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!Mart 11, 2022-2:09 pm
Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldıMart 11, 2022-1:53 pm
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş kararMart 11, 2022-1:48 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !