‘Yama’ Eleştirilerine Yanıt Verdi

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Usta müzisyen Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan, Twitter’dan bir video paylaşmış ve kızının pantolonundaki yama eleştirilmişti. Saygan, konuyla ilgili gelen tepkilere, “Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz. Utanmıyorum.” diye yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan’ın, Twitter’da paylaştığı videoda kızı Suada’nın pantolonundaki yama gündem oldu

Takipçilerinden, “Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var” tarzı mesajlar aldığını söyleyen Saygan, “Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz” dedi.

Eşi Suavi’nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını anlatan Saygan, “Ayakkabılarımıza, çantalarımızı da yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalanmış, 10 gün boyunca Saygan’la ilgilenen eşi Suavi de hastalıktan kaçamamıştı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi’nin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Gönül Yılman Saygan “Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü. Sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak, semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek” ifadelerini kullanmıştı.

İkili, geçtiğimiz gün hastalığı atlattıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.