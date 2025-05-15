ÇAĞLA ŞIKEL VE GÜZİDE DURAN YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİ

Türk moda dünyasının unutulmaz isimleri Çağla Şıkel ve Güzide Duran, uzun yıllar sonra bir defilede buluştu. İkilinin son halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türk podyumlarının iki ikonik modeli Çağla Şıkel ve Güzide Duran, yıllar sonra yeniden aynı etkinlikte bir araya geldi. Ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın defilesini izlemeye gelen ikili, defile öncesinde bol bol sohbet etti ve birlikte objektiflere poz verdi.

“ZAMANA MEYDAN OKUYORLAR”

1990’lı ve 2000’li yıllarda podyumların vazgeçilmez isimlerinden olan Şıkel ve Duran’ın yıllar içindeki değişmeyen güzellikleri dikkat çekti. Sosyal medyada “Hiç değişmemişler”, “Zamana meydan okuyorlar” ve “Efsane ikili yeniden sahnede” gibi yorumlar yapıldı.

ÇAĞLA ŞIKEL: “İYİ GÖRÜNMEK BENİ YORMUYOR”

Defile çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, “Şıklık sizi yoruyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İşimin bir parçası şıklık. Hiç yorulmuyorum, iyi görünmeyi seviyorum.”

Modellik kariyerine hala aktif olarak devam eden Şıkel, podyumdaki profesyonelliği ve fiziğiyle beğeni topladı.

EFSANE İSİMLERDEN MODAYA VEDA YOK

20 yılı aşkın süredir moda dünyasında aktif olan Çağla Şıkel ve uzun süre ABD’de yaşayan Güzide Duran, defilede yeniden bir araya gelerek hem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı hem de genç kuşak modaseverlere ilham verdi.