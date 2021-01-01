Belçika’dan Afgan Göçmenler için Türkiye Önerisi

Belçika Göç Bakanı, AB’nin Türkiye ile anlaşmasını Afgan göçmenler için genişletmeyi önerdi. Mehdi, ‘Türkiye’yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmekten’ söz etti.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afgan mülteci akını öncesinde AB-Türkiye anlaşmasının Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Mehdi “Diğer AB ülkeleriyle birlikte Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazdık. Endişelerimizi dile getirdik ve gelecekte mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik” dedi.

Euronews’ten Sertaç Aktan’ın aktardığına göre, Mehdi şunları söyledi: “Önce bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Bunun için de savaştan kaçan göçmenlere yakın çevrede koruma sağlanması önemlidir. Türkiye’yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır. Türkiye Anlaşması, Türkiye’ye sığınan ve daha sonra sağlam mülteci statüsü alan Suriyelilere daha iyi koruma sunmamızı sağlıyor. Yeterli korumadan faydalanabilmeleri için bu anlaşmanın Avrupa düzeyinde Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceğini araştırmalıyız.”

TÜRKİYE’YE EK ÖDEME Mİ YAPILACAK?

Kısa süre önce konuyla ilgili konuşan Avrupa Komisyonu’ndan kaynaklar hali hazırda uzlaşılmış olan 3,5 milyar avroluk yeni göçmen yardımı paketinin sadece Suriyeliler için değil tüm sığınmacıları kapsadığını ve sivil toplum kuruluşlarının bunu proje bazlı olarak Türkiye’deki tüm göçmenler için kullanabileceğini belirtmişti.

Bu nedenle de Afganistan ve komşusu İran için hazırlanan destek paketine Türkiye’nin dahil edilmesi veya Türkiye için ek ödenek çıkarılmasının şimdilik konuşulmadığı aktarılmıştı.

Eğer AB’ye göre yapılan anlaşma hali hazırda Afgan göçmenleri de kapsıyorsa bu durumda Belçikalı bakanın teklifinin hayata geçirilmesi halinde bu sadece ek ödeme yapılması anlamına gelebilir.