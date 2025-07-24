YUNANİSTAN, TÜRKİYE’NİN FON ERİŞİMİNİ ENGELLEYECEK

Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda Avrupa ile yaptığı anlaşma, Yunanistan’da büyük bir krize yol açtı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma fonundan yararlanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Ankara’nın Ege politikalarında değişikliğe gitmediği sürece, Avrupa Birliği’nin güvenlik programı SAFE’e Türkiye’nin katılımına karşı veto hakkını kullanacaklarını duyurdu. Miçotakis, “Tüm üye ülkelerin oy birliği gerekiyor ve Yunanistan, Türkiye’nin fonlara erişimine onay vermeyecek” diyerek diğer ülkelere de uyarıda bulundu.

Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen 150 milyar euroluk SAFE programına üçüncü ülke olarak katılım sağlayabiliyor. Ancak bu programda silah satın alımı ve projelere katılım için tüm üyelerin onayı şart. NATO üyesi olan Türkiye’nin Eurofighter savaş uçakları ve ortak savunma projeleri için başlattığı hamleler, Atina yönetiminde ciddi endişeye sebep oldu. Yunan hükümeti, Türkiye’nin askeri alanda üstünlük sağlamasını “varoluşsal tehdit” olarak değerlendirirken, Ege’de hakimiyet mücadelesinde tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Son olarak Almanya, Çarşamba günü Türkiye’ye Eurofighter satışına onay verdi ve İstanbul’da taraflar arasında ön anlaşma imzalandı. Uçakların üretimini ise İngiltere üstlenecek. Bu anlaşmanın resmiyet kazanması için Almanya, İtalya ve İspanya’nın da onayı gerekiyor. Miçotakis ise, satışa doğrudan engel olamasalar da, uçakların kullanımı ve destek şartlarına dair ek koşullar getirilebileceğini ifade etti.

Yunanistan ayrıca, Türkiye’nin Ege’deki karasularını “savaş nedeni” saymasını ve kendi 12 mil planını sert bir dille eleştiriyor. Miçotakis, “Türkiye büyük ve güçlü bir savunma sanayisine sahip. Böyle satışları tamamen engellemek gerçekçi değil. Ama müttefiklerimize teslimatın nasıl yapılacağı konusunda bilgi verebiliriz” dedi. GKRY ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Tüm bu gelişmeler, Ege’de yeni bir askeri ve diplomatik gerilimin kapıda olduğuna işaret ediyor.