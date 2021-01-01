Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!

Melisa Döngel, 2016 yılında rol aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı’ da ‘Ceren Başar’ karakteriyle hayran kitlesini artırdı.