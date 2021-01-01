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Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!
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04 Kasım 2021 - 11:15

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli ceketiyle verdiği pozu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 1

Melisa Döngel, 2016 yılında rol aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 2

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı’ da ‘Ceren Başar’ karakteriyle hayran kitlesini artırdı.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 3

Oyuncu şu sıralar Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 4

Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 5

Aktif olarak kullandığı Instagram’da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 6

Ünlü fotoğrafçı Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncu paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 7

Döngel’in paylaşımını seksi bulan takipçileri fotoğrafa bol bol ateş emojisi bıraktı.

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 9

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 10

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 11

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 12

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 13

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 14

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 17

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 18

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 19

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 23

Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti! - Sayfa 24

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Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!
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