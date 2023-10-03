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Karabet geçişine yılın ilk karı düştü

Karabet geçişine yılın ilk karı düştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 10:43

Van’ın Gevaş ilesinde buluna Artos Dağı ile Bahçesaray yolu üzerinde bulunan Karabert Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı.

Van’da Pazar akşam saatlerinde başlayan yağmurdan dolayı şehir merkezinde birçok ev ve işyerleri su altına kalırken, yüksek kesimlerdeki dağlarda yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ile birlikte Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos dağı ile Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi beyaza büründü. Mevsimin ilk karı ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüşler oldu.

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