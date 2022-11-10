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Bayrampaşa’da silahlı saldırı kamerada

Bayrampaşa’da silahlı saldırı kamerada
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10 Kasım 2022 - 16:44

Bayrampaşa’da Tayfun Dayan, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da silahlı saldırı kamerada

Olay, bugün saat 13.10 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç içinde bekleyen 2 şüpheli, Tayfun Dayan’a evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada saldırdı.

Silahtan çıkan kurşunlar Dayan’ın bacak, bel ve kalçasına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Dayan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tayfun Dayan’ın otomobiline binmek istediği sırada yanına yaklaşan araçtaki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığı görülüyor.

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