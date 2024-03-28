‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet açıklaması

Hayal Garip’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Geçen sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu birliktelik yaşadım. Sizin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan benim bu ilişki içerisinde duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı”