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‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet açıklaması

‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mart 2024 - 12:55

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteriyle tanınan Hayal Garip geçen yıl aşk yaşadığı Serkan K.’dan şiddet gördüğünü iddia etti. İki çocuk annesi oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 1

‘Çocuklar Duymasın’ dizisi ile tanınan Hayal Garip 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile evlenmişti. Bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelen oyuncu 2021’de Özalp’ten boşanmıştı.

 

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 2

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayal Garip, geçen yıl aşk yaşadığı Serkan K.’dan şiddet gördüğünü iddia etti.

 

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 3

Garip, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Serkan K.’ya dava açtığını ve bugün de duruşmasının olduğunu ifade etti.

 

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 4

 Hayal Garip’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Geçen sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu birliktelik yaşadım. Sizin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan benim bu ilişki içerisinde duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı”

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 5

“Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. Kötünün içindeki iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!”

 

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 6

“HAKARET, İFTİRA, DAYAK, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK”

“Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak… Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor.”

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 7

“İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum… Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım, Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı’nda görevli komutanım ve asker kardeşlerim teşekkür ederim.”

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 8

“28.03.2024 Perşembe günü sabah saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davam öncesinde başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için…”

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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 9
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 10
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 11
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 12
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 13
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'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet açıklaması - Sayfa 14
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