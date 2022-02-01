Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!

Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile dost olmayan ülkelere şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacağı ifade edilmişti. Hükümete o ülkelerin belirlenmesi için 2 gün süre doldu. Listede 23 ülke yer aldı.

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile dost olmayan ülkelere şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak.

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebeli Tarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.