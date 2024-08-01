Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı!

Hisseli tapu sahipleri için yapılan duyuruda, tapuda ön alım hakkı başvurularında 62 günlük sürenin altı çizildi. Yasal süre içinde başvuru yapmayanların haklarını kaybedeceği belirtildi.
81 ildeki tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişmeye göre, müstakil tapular, taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösterirken, hisseli tapularda bu yetki birden fazla kişiye aittir.
Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine kritik bir uyarı yapıldı: Yasal süre içinde başvuru yapılmazsa haklar kaybedilecektir. İşte tüm ayrıntılar…
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kayıt altına alınırken, tapular tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir.
BÜTÜN OLARAK SATILABİLİR
Tapunun satışı, tapunun türüne göre farklı yöntemler gerektirir. Özellikle hisseli tapuların satışı için uygulanacak prosedürler özel kurallara tabidir.
Hisseli tapunun satışı, hissedarların ortak kararına bağlıdır. Eğer tüm hissedarlar anlaşırsa, tapu bir bütün olarak satılır.
Hisseli tapularda şufa hakkı bulunur ve bu hak sayesinde hissedarlar, diğer hissedarların payı öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olur. Ancak, bu alım hakkının kullanılabilmesi için belirli bir süre sınırı uygulanır.
ALIM HAKKI DÜŞEBİLİR
Hissedar, diğer hissedarlara bildirmeden satış yaparsa, bu satışa itiraz edilebilir ve tapunun devri iptal edilebilir. Bu nedenle, hisseli tapu satın alırken alıcının, diğer hissedarlardan yazılı feragatname alması önemlidir.
Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satıldığında ve satış işlemi noter aracılığıyla hissedarlara bildirildiyse, paydaşların bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde ön alım talepli dava açmaları gerekir.
Süre içinde dava açılmayan ön alım hakkı geçersiz hale gelir. Ayrıca, diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda, 2 yıl içinde ön alım talepli dava açılmaması durumunda bu hak da düşer.
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