Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kayıt altına alınırken, tapular tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir.