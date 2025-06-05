ÇANAKKALE VE ANTALYA’DA ART ARDA DEPREM

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.6, Akdeniz Gazipaşa açıklarında ise 4.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Türkiye’nin farklı bölgeleri, Kurban Bayramı öncesinde bir kez daha sarsıntılarla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Haziran sabahı önce saat 07.32’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.0, ardından 08.18’de Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

GÖKÇEADA’DAKİ SARSINTI 12.61 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

AFAD’ın verilerine göre, Çanakkale Gökçeada açıklarındaki deprem yerin 12,61 kilometre derinliğinde, kıyıya ise yaklaşık 61 kilometre mesafede kaydedildi. Deprem, Ege bölgesindeki bazı il ve ilçelerde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

GAZİPAŞA AÇIKLARINDA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

İlk deprem haberi ise Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarından geldi. Saat 07.32’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz açıklarında hissedildi. Deprem, kıyıya yakın olmasına rağmen herhangi bir hasara yol açmadı.

Yetkililer, şu ana kadar her iki depremle ilgili olumsuz bir ihbar alınmadığını, can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye, Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri konumunda. Bu nedenle özellikle Ege ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler, uzmanlar tarafından olağan kabul edilse de, halk üzerinde yarattığı psikolojik etki her seferinde tedirginlik yaratıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya yol açmış; birçok vatandaş evlerine girmeye çekinmiş ve geceyi dışarıda geçirmişti.

ÇANAKKALE DAHA ÖNCE DE SARSILMIŞTI

Çanakkale’de geçtiğimiz haftalarda da Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, merkez üssü Ayvacık ilçesi olarak açıklanmıştı. O sarsıntıda da herhangi bir kayıp yaşanmasa da bölge halkı büyük panik yaşamıştı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, bölgelerdeki sarsıntıların izlenmeye devam ettiğini ve vatandaşların resmi kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.