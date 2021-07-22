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Diyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ Sürprizi

Diyarbekirspor Başkanlarına ‘Kırmızı Cephe’ Sürprizi
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22 Temmuz 2021 - 12:15
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Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ve Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşmaya çıktı, gittikleri mekanda yeni kurulan taraftar grubu ‘Kırmızı Cephe’ sürpriz karşılama gerçekleştirdi.

Yeşil Kırmızı renklerine sahip olan Diyarbekirspor Kulübü onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ve Diyarbekirspor Kulüp başkanı Kurban Bayramı dolayısıyla esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 

Kırmızı Cephe Taraftar Grubundan Büyük Sürpriz

İki başkan, Diyarbakır Tren ve Diyarbakır Sahne işletme sahibi Veysi Gönder’e bayram ziyareti gerçekleştirmek için geldiğinde yeni kurulan taraftar grubu Kırmızı Cephe’nin sürpriziyle karşılaştı. Kırmızı Cephe taraftar grubu ellerinde Diyarbekirspor forma renkleri olan kırmızı ve yeşil meşaleleriyle karşıladılar. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen iki başkanın mutlu olduklarını ifade etti.

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Her Şey Güzel Şehir Diyarbakır ve Diyarbekirspor İçin

Kırmızı Cephe taraftar grubunun karşılamasından mutluluk duyduklarını ifade eden başkanlar: Her şey güzel Diyarbakır ve Diyarbekirspor için dedi. Daha sonra Kırmızı Cephe taraftar grubuyla hatıra fotoğrafı çektiren başkanlar, bu anları Diyarbekirspor sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

 

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